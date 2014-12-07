США призвали Иран отозвать обвинения против журналиста Washington Post

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ США глубоко разочарованы непонятными обвинениями, которые иранский суд предъявил журналисту Washington Post Джейсону Резаяну, и просят их отозвать, заявил в воскресенье госсекретарь США Джон Керри.

Спецкор Washington Post Резайан работал в Тегеране с 2012 года. Он имеет американское и иранское гражданство. Его супруга — гражданка Ирана, подавшая заявление на постоянное проживание в США — работала корреспондентом базирующейся в ОАЭ газеты National. Вместе с ней Резайан и два внештатных фотожурналиста, также граждане США, были задержаны 22 июля в Иране. В субботу суд официально предъявил обвинения корреспонденту, однако суть их пока не известна, сообщает Report со ссылкой РИА "Новости".

Ранее глава совета по правам человека иранской судебной системы Мохаммад Джавад Джариджани сообщил газете New York Times, что служба госбезопасности Ирана готова предъявить Резайану обвинения в проведении деятельности, "касающейся зоны безопасности государства".

"США глубоко разочарованы и обеспокоены сообщениями, что иранский суд предъявил журналисту Джейсону Резаяну неопределенные обвинения, и что судья не удовлетворил просьбу отпустить его под залог",- говорится в заявлении Керри, распространенном пресс-службой госдепартамента.

"Мы также огорчены сообщениями о том, что Джейсону отказано в посещении адвоката, что является явным нарушением Ираном собственных законов и международных норм",- отмечается в заявлении Керри.

По словам госсекретаря, он "лично обескуражен и встревожен этими сообщениями, так как неоднократно обсуждал с иранскими коллегами дело Джейсона и других граждан США, пропавших или находящихся в заключении".

"Мы разделяем опасения семьи Джейсона, учитывая информацию, что он испытывает физическое и психологическое истощение и не получает необходимой медицинской помощи",- говорится в заявлении Керри.