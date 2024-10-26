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США призвали Иран не отвечать на сегодняшний удар Израиля

США призвали Иран не отвечать на сегодняшний удар Израиля Соединенные Штаты призывают Иран не отвечать на сегодняшний удар Израиля и считают эту операцию еврейского государства завершением военного противостояния двух сторон.
Другие страны
26 октября 2024 г. 08:24
США призвали Иран не отвечать на сегодняшний удар Израиля

Соединенные Штаты призывают Иран не отвечать на сегодняшний удар Израиля и считают эту операцию еврейского государства завершением военного противостояния двух сторон.

Как передает Report, об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга, выступая в пятницу поздно вечером на специальном брифинге для журналистов, который был посвящен удару Израиля по Ирану.

"Что касается прямого обмена военными ударами между Израилем и Ираном, то мы действительно считаем, что это (нынешняя операция еврейского государства - ред.) должно завершить данный прямой обмен", - заявил представитель исполнительной ветви власти США. "Что касается нас и этого прямого обмена, то произошедшее должно стать его окончанием", - сказал ведущий брифинга.

"Скажу, что мы слышали то же самое от многих стран в ближневосточном регионе, включая тех, кто имеет тесные связи с Ираном", - утверждал американский чиновник.

Он отказался уточнить, подавал ли Тегеран Вашингтону сигналы о том, какие шаги может сделать в связи с новым применением Израилем против Ирана военной силы. При этом представитель вашингтонской администрации подтвердил, что США поддерживают многочисленные каналы связи с Ираном. "У нас имеются многочисленные каналы связи с Ираном, прямые и косвенные", - подчеркнул чиновник.

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