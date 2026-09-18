США призвали Чехию увеличить вклад в коллективную оборону НАТО

Чехии необходимо увеличить расходы на оборону для достижения согласованных целей НАТО.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил посол США при Североатлантическом альянсе Мэтью Уитакер на Пражском саммите по вопросам обороны, организованном Международным институтом стратегических исследований.

"Вызывает разочарование тот факт, что Чешская Республика не добилась большего прогресса в выполнении обязательств по обороне, взятых в Гааге", - сказал он.

По словам американского дипломата, Чехия входит в число стран НАТО с наиболее низким уровнем оборонных расходов и должна продолжать их увеличивать.

"Это послание я передал вчера и сегодня лично нашим друзьям здесь, в Чехии", - отметил Уитакер.

Он также заявил, что США по-прежнему привержены НАТО и защите территорий союзников, однако ожидают от стран альянса увеличения вклада в коллективную оборону.

"Но мы ожидаем, что наши союзники активизируются", - сказал посол США при НАТО.

Правительство Чехии под руководством премьер-министра Андрея Бабиша сократило предложенные предыдущей администрацией расходы на оборону на текущий год примерно до 1,7–1,8% ВВП. При этом власти планируют довести показатель до 2% ВВП в следующем году.

Как отмечается, в Чехии пока не определен четкий план достижения согласованной на саммите НАТО в Гааге в 2025 году цели по увеличению основных оборонных расходов до 3,5% ВВП к 2035 году. Еще 1,5% ВВП предусматривается направлять на расходы, связанные с оборонной инфраструктурой.