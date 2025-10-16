Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    США приостановит финансирование модернизации ядерного арсенала из-за шатдауна

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 18:57
    США приостановит финансирование модернизации ядерного арсенала из-за шатдауна

    Министерство энергетики США вынуждено прекратить выплаты порядка 100 тысячам субподрядчиков, задействованных в программе модернизации американского ядерного арсенала, из-за частичной приостановки финансирования правительства (шатдауна).

    Как передает Report, об этом сообщил глава ведомства Крис Райт в интервью Bloomberg TV.

    "Мы в Министерстве энергетики занимаемся модернизацией ядерного арсенала. В этой работе участвуют 100 тысяч подрядчиков - они не являются государственными служащими, поэтому приостановка финансирования лишит их выплат. Мы платили им до сегодняшнего дня, но уже завтра или в понедельник не сможем этого делать. Они прекратят работу над модернизацией нашего ядерного оружия", - заявил он.

    По словам Райта, если шатдаун продолжится, это может привести к потере импульса в реализации программы модернизации стратегических вооружений.

    США Министерство энергетики ядерный арсенал выплаты

    Последние новости

    19:08

    Спикер ММ и председатель постоянного комитета ICAPP обсудили перспективы сотрудничества

    Милли Меджлис
    19:06

    В Азербайджане начался суд над обвиняемыми в госизмене

    Внутренняя политика
    19:03

    СМИ: Начался телефонный разговор Трампа и Путина - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:57

    США приостановит финансирование модернизации ядерного арсенала из-за шатдауна

    Другие страны
    18:54
    Видео

    Haber Global: Мировому сообществу представлена модель градостроительства в Карабахе

    Внешняя политика
    18:37
    Фото

    АЖД запускает новую программу совместно с Университетом ADA

    Инфраструктура
    18:31

    Пакистан заявил о готовности к переговорам с Афганистаном

    Другие страны
    18:24

    Чехия увеличила импорт нефти из Азербайджана почти на 5%

    Экономика
    18:14

    Фидан обсудил с Рубио текущую ситуацию в Газе и Сирии

    В регионе
    Лента новостей