США приостановит финансирование модернизации ядерного арсенала из-за шатдауна

Министерство энергетики США вынуждено прекратить выплаты порядка 100 тысячам субподрядчиков, задействованных в программе модернизации американского ядерного арсенала, из-за частичной приостановки финансирования правительства (шатдауна).

Как передает Report, об этом сообщил глава ведомства Крис Райт в интервью Bloomberg TV.

"Мы в Министерстве энергетики занимаемся модернизацией ядерного арсенала. В этой работе участвуют 100 тысяч подрядчиков - они не являются государственными служащими, поэтому приостановка финансирования лишит их выплат. Мы платили им до сегодняшнего дня, но уже завтра или в понедельник не сможем этого делать. Они прекратят работу над модернизацией нашего ядерного оружия", - заявил он.

По словам Райта, если шатдаун продолжится, это может привести к потере импульса в реализации программы модернизации стратегических вооружений.