    США приостановили рассмотрение всех прошений о предоставлении убежища

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 04:21
    США на фоне недавней стрельбы возле Белого дома в Вашингтоне приостановили рассмотрение всех прошений о предоставлении убежища.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой осведомленные источники и внутреннюю директиву.

    Приостановка вынесения решений будет действовать, пока ведомство не сможет "обеспечить максимальный уровень проверки и тщательность отбора каждого мигранта".

    "Администрация Трампа в пятницу приказала сотрудникам службы гражданства и иммиграции США приостановить все решения о предоставлении убежища после расстрела двух солдат национальной гвардии в Вашингтоне, округ Колумбия", - говорится в публикации.

    Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, написал в Х, что Госдеп приостановил выдачу виз всем лицам, прибывающим в страну по афганским паспортам.

    "У Соединенных Штатов нет приоритета важнее, чем защита нашей страны и народа", - отметил он.

    Напомним, что в 27 ноября в Вашингтоне гражданин Афганистана устроил стрельбу, в результате которой погибла военнослужащая Национальной гвардии США, еще один нацгвардеец получил ранения.

