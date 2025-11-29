США приостановили рассмотрение всех прошений о предоставлении убежища

США на фоне недавней стрельбы возле Белого дома в Вашингтоне приостановили рассмотрение всех прошений о предоставлении убежища.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой осведомленные источники и внутреннюю директиву.

Приостановка вынесения решений будет действовать, пока ведомство не сможет "обеспечить максимальный уровень проверки и тщательность отбора каждого мигранта".

"Администрация Трампа в пятницу приказала сотрудникам службы гражданства и иммиграции США приостановить все решения о предоставлении убежища после расстрела двух солдат национальной гвардии в Вашингтоне, округ Колумбия", - говорится в публикации.

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, написал в Х, что Госдеп приостановил выдачу виз всем лицам, прибывающим в страну по афганским паспортам.

"У Соединенных Штатов нет приоритета важнее, чем защита нашей страны и народа", - отметил он.

Напомним, что в 27 ноября в Вашингтоне гражданин Афганистана устроил стрельбу, в результате которой погибла военнослужащая Национальной гвардии США, еще один нацгвардеец получил ранения.