ABŞ bütün sığınacaq müraciətlərinə baxışı dayandırıb
- 29 noyabr, 2025
- 04:28
ABŞ Vaşinqtonda Ağ Ev yaxınlığında baş vermiş son atışma fonunda bütün sığınacaq müraciətlərinə baxılmasını dayandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə CBS telekanalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Qərarların verilməsinə qoyulan məhdudiyyət "idarə hər bir miqrantın maksimum səviyyədə yoxlanılmasını və diqqətlə seçilməsini təmin edə bilməyənədək" davam edəcək.
"Noyabrın 28-də Tramp administrasiyası ABŞ vətəndaşlıq və immiqrasiya xidmətinin əməkdaşlarına Vaşinqtonda iki milli qvardiya əsgərinin güllələnməsindən sonra bütün sığınacaq qərarlarını dayandırmaq göstərişi verib", – nəşrdə qeyd olunub.
ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio isə "X" sosial şəbəkəsində yazıb ki, Dövlət Departamenti ölkəyə Əfqanıstan pasportu ilə gələn bütün şəxslərə vizaların verilməsini dayandırıb.
"Birləşmiş Ştatların ölkəmizi və xalqımızı qorumaqdan daha vacib prioriteti yoxdur", – deyə o vurğulayıb.
Xatırladaq ki, 27 noyabrda Vaşinqtonda Əfqanıstan vətəndaşı atışma törədib. Nəticədə ABŞ Milli Qvardiyasının bir hərbçisi həlak olub, digər qvardiyaçı isə yaralanıb.