США приостанавливают контакты с Россией по перемирию в Сирии

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты приостанавливают использование двусторонних каналов с Россией, созданных для поддержания прекращения огня в Сирии.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби.

"Соединенные Штаты приостанавливают свое участие в двусторонних каналах (связи) с Россией, которые были установлены с целью поддержать режим прекращения боевых действий (в Сирии). Это решение далось нелегко", - сказал он.

Вашингтон обвиняет Москву в невыполнении своих обязательств.