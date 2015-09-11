​США примут в 2016 году как минимум 10 тыс. сирийских беженцев

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты планируют принять у себя в следующем году как минимум 10 тыс. сирийских беженцев.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, комментируя на встрече с журналистами кризис с беженцами в Европе.

"Президент Барак Обама дал распоряжение своей команде изучить пути оказания помощи этим людям, - сказал он. - Один из таких путей - это увеличение числа беженцев, которых мы можем принять на своей территории. В следующем финансовом году, который начнется 1 октября, мы планируем принять по меньшей мере 10 тыс. сирийских беженцев".

С начала вооруженного конфликта в Сирии Соединенные Штаты допустили к себе около 1,5 тыс. беженцев из этой страны. В нынешнем финансовом году, который завершается 31 сентября, США намерены предоставить вид на жительство еще 300 сирийским беженцам. Количество беженцев из разных стран, которые могут прибыть в США, ежегодно устанавливается на основании закона, принимаемого Конгрессом.