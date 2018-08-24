США пригрозили всему миру санкциями за покупку российских С-400

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что покупка российских систем ПВО С-400 может обернуться введением санкций со стороны Вашингтона по всему миру, передает Report.

"Мы против возможной покупки нашими партнёрами и союзниками по всему миру С-400", - заявила Нойерт во время брифинга с журналистами.

Отвечая на вопрос, могут ли быть введены ограничительные меры в отношении каких-либо ещё стран, кроме Турции, которая договорилась с Россией о поставках С-400, Нойерт ответила, что ясно дала понять, какие действия могут "спровоцировать санкции по всему миру".