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    США пригрозили всему миру санкциями за покупку российских С-400

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/  Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что покупка российских систем ПВО С-400 может обернуться введением санкций со стороны Вашингтона по всему миру, передает Report.  

    "Мы против возможной покупки нашими партнёрами и союзниками по всему миру С-400", - заявила Нойерт во время брифинга с журналистами.

    Отвечая на вопрос, могут ли быть введены ограничительные меры в отношении каких-либо ещё стран, кроме Турции, которая договорилась с Россией о поставках С-400, Нойерт ответила, что ясно дала понять, какие действия могут "спровоцировать санкции по всему миру".

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