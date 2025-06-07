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США пригрозили Ирану последствиями в случае обогащения урана 

США пригрозили Ирану последствиями в случае обогащения урана  Власти Ирана не должны заниматься обогащением урана, иначе их будут ждать последствия со стороны Соединенных Штатов.
Другие страны
7 июня 2025 г. 03:27
США пригрозили Ирану последствиями в случае обогащения урана 

Власти Ирана не должны заниматься обогащением урана, иначе их будут ждать последствия со стороны Соединенных Штатов.

Как сообщает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту президентского самолета, вылетевшего из Вашингтона в штат Нью-Джерси.

Его попросили прокомментировать слова верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который заявил, что его страна должна иметь возможность обогащать уран. "Они не будут обогащать [уран]. Если они будут обогащать, то нам придется действовать по-другому. И я не очень хочу делать это по-другому, но у нас не будет выбора. Не будет никакого обогащения", - ответил Трамп. При этом он не уточнил, о каких действиях идет речь.

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Версия на азербайджанском языке Tramp İranı uranı zənginləşdirəcəyi təqdirdə fəsadlarla hədələyib

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