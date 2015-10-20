​США: Президент Башар Асад может остаться лидером Сирии

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Сирийский лидер Башар Асад вполне может оставаться у власти и дальше, однако не навсегда. Также, по мнению США, он не сможет войти в переходное правительство страны.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Марк Тонер.

«Асад не может быть частью переходного правительства… но это не означает, что он должен уйти завтра», - заявил Тонер.

В то же время он не уточнил, когда может начаться этот «политический переход» и сколько он может продлиться.

«Он должен начаться срочно», - сказал представитель госдепартамента.