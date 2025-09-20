Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    США прекратят поставки вооружения в Европу для восполнения своих запасов

    Другие страны
    • 20 сентября, 2025
    • 06:20
    США прекратят поставки вооружения в Европу для восполнения своих запасов

    Правительство США приостанавливает поставки некоторых типов вооружения европейским странам ради пополнения собственных запасов.

    Как передает Report, об этом сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

    По их информации, в начале сентября замглавы Пентагона Элбдридж Колби в разговоре с Госдепартаментом заявил, что не видит необходимости в ряде военных поставок иностранным государствам. В частности, он не одобряет продажу зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Дании, потому что их не хватает самим Соединенным Штатам.

    Собеседники The Atlantic подтвердили, что Пентагон составил перечень дефицитных систем вооружения и планирует блокировать их продажу европейским союзникам.

    О продолжительности запрета, количестве наименований в списке и возможностях для его расширения не сообщается.

    США поставки оружия Пентагон

    Последние новости

    06:20

    США прекратят поставки вооружения в Европу для восполнения своих запасов

    Другие страны
    05:52
    Видео

    Трамп заявил об уничтожении использовавшегося для наркотрафика судна

    Другие страны
    05:13

    Месси очень близок к продлению контракта с "Интер Майами"

    Футбол
    04:45

    Ракеты SpaceX за два дня вывели на орбиту 52 интернет-спутника Starlink

    ИКТ
    04:09

    Трамп: США будут иметь контроль над TikTok

    Другие страны
    03:36

    Нелегалы прорыли туннель, чтобы попасть из Беларуси в Польшу

    Другие страны
    03:21

    Россия обогнала мировые державы по темпам изменения климата

    В регионе
    02:55

    Трамп подписал указ об ускоренном предоставлении вида на жительство в США

    Другие страны
    02:18

    AP: При крушении вертолета в США погибли четверо военных

    Другие страны
    Лента новостей