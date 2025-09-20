США прекратят поставки вооружения в Европу для восполнения своих запасов

Правительство США приостанавливает поставки некоторых типов вооружения европейским странам ради пополнения собственных запасов.

Как передает Report, об этом сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

По их информации, в начале сентября замглавы Пентагона Элбдридж Колби в разговоре с Госдепартаментом заявил, что не видит необходимости в ряде военных поставок иностранным государствам. В частности, он не одобряет продажу зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Дании, потому что их не хватает самим Соединенным Штатам.

Собеседники The Atlantic подтвердили, что Пентагон составил перечень дефицитных систем вооружения и планирует блокировать их продажу европейским союзникам.

О продолжительности запрета, количестве наименований в списке и возможностях для его расширения не сообщается.