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США прекратили поставки оружия и военной техники Украине

США прекратили поставки оружия и военной техники Украине Соединенные Штаты прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы.
Другие страны
12 января 2024 г. 01:01
США прекратили поставки оружия и военной техники Украине

Соединенные Штаты прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы.

Как передает Report, это подтвердил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Да. Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование", - сказал представитель Белого дома, комментируя вопрос о поставках Вашингтоном вооружений Киеву.

"Критически важно, чтобы Конгресс США действовал по этому запросу на выделение дальнейших бюджетных средств для Украины, касающемуся национальной безопасности, чтобы мы получили дальнейшее финансирование", - считает Кирби. "Помощь, которую мы оказывали, теперь со скрипом остановилась", - подчеркнул сотрудник СНБ. По его оценке, "необходимость в предоставлении Киеву новых американских вооружений сейчас острая, особенно в зимние месяцы".

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

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