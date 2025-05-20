США прекращают выплату $60 млн по грантам Гарварда из-за антисемитизма

США прекращают выплату $60 млн по грантам Гарварда из-за антисемитизма

Министерство здравоохранения и социальных служб США заявило, что прекращает предоставление Гарвардскому университету федеральных грантов на сумму 60 миллионов долларов, заявив, что учебное заведение Лиги плюща не справилось с проблемой антисемитизма и этнической дискриминации на территории кампуса.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

Администрация Белого дома обвинила Гарвард в том, что он продолжает учитывать этническую принадлежность при рассмотрении заявлений студентов и допускает дискриминацию евреев в результате антиизраильских и пропалестинских студенческих протестов, которые прокатились по американским кампусам в прошлом году.

"В связи с тем, что Гарвардский университет по-прежнему не решает проблему антисемитскизма и расовой дискриминации, министерство прекращает действие нескольких грантов на весь срок их действия", - говорится в сообщении министерства.