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США прекращают выплату $60 млн по грантам Гарварда из-за антисемитизма

США прекращают выплату $60 млн по грантам Гарварда из-за антисемитизма США прекращают выплату $60 млн по грантам Гарварда из-за антисемитизма
Другие страны
20 мая 2025 г. 10:43
США прекращают выплату $60 млн по грантам Гарварда из-за антисемитизма

Министерство здравоохранения и социальных служб США заявило, что прекращает предоставление Гарвардскому университету федеральных грантов на сумму 60 миллионов долларов, заявив, что учебное заведение Лиги плюща не справилось с проблемой антисемитизма и этнической дискриминации на территории кампуса.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

Администрация Белого дома обвинила Гарвард в том, что он продолжает учитывать этническую принадлежность при рассмотрении заявлений студентов и допускает дискриминацию евреев в результате антиизраильских и пропалестинских студенческих протестов, которые прокатились по американским кампусам в прошлом году.

"В связи с тем, что Гарвардский университет по-прежнему не решает проблему антисемитскизма и расовой дискриминации, министерство прекращает действие нескольких грантов на весь срок их действия", - говорится в сообщении министерства.

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