​США предоставят Украине 220 млн. долларов на проведение реформ

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ США выделят в нынешнем году правительству Украины 220 млн. долларов на проведение реформ. Как передает Report, oб этом сообщил Белый дом.

"Во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Вашингтоне вице-президент Джо Байден заявил о планах Белого дома выделить в нынешнем году 220 млн. долларов в качестве новой программы помощи для экономических, политических и энергетических реформ. Этот пакет станет продолжением нашей поддержки усилий Украины по укреплению демократических институтов и правопорядка, подкреплению основ для устойчивого экономического роста и удовлетворению гуманитарных нужд", — говорится в сообщении.

Как отмечается, эти инициативы являются частью программы помощи в размере 1,3 млрд. долларов, которую правительство США реализует с 2014 года для продвижения реформ на Украине.