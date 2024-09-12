О нас

США предоставят Египту военную помощь на $1,3 млрд

США предоставят Египту военную помощь на $1,3 млрд Американская администрация выделит Египту военную помощь на 1,3 млрд долларов.
Другие страны
12 сентября 2024 г. 00:29
США предоставят Египту военную помощь на $1,3 млрд

Американская администрация выделит Египту военную помощь на 1,3 млрд долларов.

Как передает Report, об этом агентству Reuters сообщил представитель Госдепартамента.

"Это решение важно для продвижения мира в регионе и конкретного нынешнего вклада Египта в приоритеты национальной безопасности США, в частности в завершение соглашения о прекращении огня в Газе, возвращении заложников домой, увеличении гуманитарной помощи нуждающимся палестинцам и помощь в достижении окончательного урегулирования конфликта Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС", - говорится в сообщении.

Отметим, что Египет выступает посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС. 15-16 августа в Дохе состоялся новый раунд консультаций, направленных на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников. В совместном заявлении Египта, Катара и США по итогам переговоров отмечалось, что они прошли в позитивной атмосфере. В ходе консультаций США при поддержке Катара и Египта представили предложение, которое позволит уменьшить разногласия между ХАМАС и Израилем.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Misirə 1,3 milyard dollar hərbi yardım edəcək

Другие новости из категории

СМИ: Британия разрешила Украине бить по России ракетами Storm Shadow
СМИ: Британия разрешила Украине бить по России ракетами Storm Shadow
12 сентября 2024 г. 00:06
Глава МИД Словакии отметил бездействие ЕК в решении вопроса транзита нефти
Глава МИД Словакии отметил бездействие ЕК в решении вопроса транзита нефти
11 сентября 2024 г. 23:56
У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,3
У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,3
11 сентября 2024 г. 22:47
Блинкен заявил о скорой встрече глав США и Украины в Вашингтоне
Блинкен заявил о скорой встрече глав США и Украины в Вашингтоне
11 сентября 2024 г. 22:12
США выделяют Украине помощь в размере $700 млн
США выделяют Украине помощь в размере $700 млн
11 сентября 2024 г. 21:45
Замглавы МИД РФ и спецпредставитель Турции обсудили мир на Южном Кавказе
Замглавы МИД РФ и спецпредставитель Турции обсудили мир на Южном Кавказе
11 сентября 2024 г. 21:29
Хорватия проведет саммит стран Юго-Восточной Европы по Украине
Хорватия проведет саммит стран Юго-Восточной Европы по Украине
11 сентября 2024 г. 21:21
Шарль Мишель: Евросоюз поддерживает украинскую формулу мира
Шарль Мишель: Евросоюз поддерживает украинскую формулу мира
11 сентября 2024 г. 20:46
Главный муфтий Таджикистана ранен при нападении
Главный муфтий Таджикистана ранен при нападении
11 сентября 2024 г. 20:25
Во Вьетнаме из-за последствий супертайфуна Яги свыше 300 человек погибли и пропали без вести
Во Вьетнаме из-за последствий супертайфуна "Яги" свыше 300 человек погибли и пропали без вести
11 сентября 2024 г. 20:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi