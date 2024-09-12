США предоставят Египту военную помощь на $1,3 млрд

Американская администрация выделит Египту военную помощь на 1,3 млрд долларов.

Американская администрация выделит Египту военную помощь на 1,3 млрд долларов.

Как передает Report, об этом агентству Reuters сообщил представитель Госдепартамента.

"Это решение важно для продвижения мира в регионе и конкретного нынешнего вклада Египта в приоритеты национальной безопасности США, в частности в завершение соглашения о прекращении огня в Газе, возвращении заложников домой, увеличении гуманитарной помощи нуждающимся палестинцам и помощь в достижении окончательного урегулирования конфликта Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС", - говорится в сообщении.

Отметим, что Египет выступает посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС. 15-16 августа в Дохе состоялся новый раунд консультаций, направленных на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников. В совместном заявлении Египта, Катара и США по итогам переговоров отмечалось, что они прошли в позитивной атмосфере. В ходе консультаций США при поддержке Катара и Египта представили предложение, которое позволит уменьшить разногласия между ХАМАС и Израилем.