США предоставят Египту военную помощь на $1,3 млрд

Американская администрация выделит Египту военную помощь на 1,3 млрд долларов.
Как передает Report, об этом агентству Reuters сообщил представитель Госдепартамента.
"Это решение важно для продвижения мира в регионе и конкретного нынешнего вклада Египта в приоритеты национальной безопасности США, в частности в завершение соглашения о прекращении огня в Газе, возвращении заложников домой, увеличении гуманитарной помощи нуждающимся палестинцам и помощь в достижении окончательного урегулирования конфликта Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС", - говорится в сообщении.
Отметим, что Египет выступает посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС. 15-16 августа в Дохе состоялся новый раунд консультаций, направленных на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников. В совместном заявлении Египта, Катара и США по итогам переговоров отмечалось, что они прошли в позитивной атмосфере. В ходе консультаций США при поддержке Катара и Египта представили предложение, которое позволит уменьшить разногласия между ХАМАС и Израилем.