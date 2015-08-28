​США предложили Узбекистану присоединиться к борьбе с ИГИЛ

Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ В четверг, 27 августа США призвали Узбекистан присоединиться к международной коалиции по борьбе с ИГИЛ, отметив, что Ташкент может самостоятельно выбрать способ оказания помощи для противостояния террористам.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил зампомощника госсекретаря США по делам Центральной Азии Дэниел Розенблюм.

"Мы призвали Узбекистан… присоединится к коалиции", - сказал Даниэль Розенблюм.

Сообщается, что на данный момент власти Узбекистана пока не предоставили свой ответ на просьбу Соединенных Штатов.