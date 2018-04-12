США предложил Турции альтернативу российским С-400

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Министр обороны США Джеймс Мэттис прояснил детали переговоров с Турцией о приобретении Анкарой российских комплексов С-400.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на слушаниях в палате представителей конгресса США глава Пентагона заявил, что Вашингтон намерен предложить альтернативу российскому вооружению.

"Мы ведем переговоры с Турцией об этом, в том числе о возможности предоставления им опции покупки военного оборудования, которое бы позволило им получить совместимые с (стандартами) НАТО системы", - заявил Мэттис.

По словам министра обороны, решение Турции не соответствует интересам НАТО, поскольку в один район привносятся несовместимые системы противоракетной обороны.

Ранее стало известно, что Москва и Анкара договорились ускорить сроки поставки зенитных ракетных комплексов.