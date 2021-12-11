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США потратят $100 млн на разработку ударной атомной подлодки нового поколения

США потратят $100 млн на разработку ударной атомной подлодки нового поколения ВМС США получили 98 млн долларов для продолжения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по созданию атомной подводной лодки (АПЛ) нового поколения с условным названием SSN(X).
Другие страны
11 декабря 2021 г. 23:17
США потратят $100 млн на разработку ударной атомной подлодки нового поколения

ВМС США получили 98 млн долларов для продолжения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по созданию атомной подводной лодки (АПЛ) нового поколения с условным названием SSN(X).

Как передает Report, об этом следует из доклада исследовательской службы Конгресса.

Предполагается, что первая АПЛ нового поколения SSN(X), будет закуплена в 2031-м финансовом году вместе с очередной подлодкой класса Virginia. Затем в 2032-м и 2033-м финансовых годах будут закуплены последние четыре лодки класса Virginia, а в 2034 году две АПЛ SSN(X).

Согласно 30-летнему плану, ежегодно предполагается закупать две-три АПЛ SSN(X). В результате к 2048 году численность АПЛ нового поколения должна достичь не менее 66 единиц. Стоимость одной такой подлодки оценивается 5,8-6,2 млрд долларов США.

В настоящее время ВМС США располагают 19 многоцелевыми АПЛ четвертого поколения типа Virginia, первая из которых была введена в состав ВМС США в 2004 году, тремя многоцелевыми АПЛ четвёртого поколения типа Seawolf и 28 устаревшими многоцелевыми АПЛ типа Los Angeles (приняты в состав флота в 1985-96 годах).

Кроме того, ВМС США имеют 14 стратегических атомных подлодок типа Ohio, каждая из которых оснащена 20 межконтинентальными баллистическими ракетами Trident, и четырьмя подлодками типа Ohio, каждая из которых несет 154 крылатые ракеты Tomahawk.

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