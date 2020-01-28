США потратили на восстановление Афганистана почти 137 млрд долларов

США за последние годы потратили на помощь Афганистану почти 137 миллиардов долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил генеральный инспектор по восстановлению этой страны Джон Сопко.

"По состоянию на 31 декабря (2019 года) цифра составляет 136,97 миллиарда (долларов)", - заявил Сопко, выступая на слушаниях в палате представителей.

Он не уточнил, за какой срок была потрачена эта сумма.

Говоря о ситуации в Афганистане в целом, Сопко констатировал, что она не становится лучше: экономика страны, несмотря на помощь США, по-прежнему "крайне слаба", вооруженный конфликт продолжается, а производство наркотиков растет.