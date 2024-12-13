США потратили более $1 млрд на продвижение инклюзивности в школах

Министерство образования США потратило более 1 млрд долларов на продвижение политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в школах.

Министерство образования США потратило более 1 млрд долларов на продвижение политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в школах.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство по повышению эффективности правительства (DOGE), которое, как ожидается, будет официально создано в администрации избранного президента США Дональда Трампа.

"Министерство образования потратило более 1 млрд долларов на продвижение DEI в американских школах", - сообщило формирующееся ведомство в соцсети "Х". При этом с 2021 года выделено более 489 млн доллшаров для найма сотрудников на основе расовой принадлежности, свыше 343 млн долларов - на разработку программных планов DEI, и приблизительно 169 млн долларов - на инициативы, связанные с ментальным здоровьем в рамках DEI, поясняет DOGE.

Ожидается, что будущее Министерство по повышению эффективности правительства возглавят Илон Маск и Вивек Рамасвами. Они намерены радикально изменить систему госуправления в США. При этом новые технологии, такие как искусственный интеллект, могут стать ключевым элементом работы DOGE. Ранее Маск во время предвыборной кампании Трампа заявлял, что собирается сократить государственные расходы на 2 трлн дщолларов.