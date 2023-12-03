США поставят Тайваню ракеты для истребителей и снаряды на 850 млн долларов

Военное ведомство Тайваня сообщило о подписании с США двух контрактов на поставки ракетного вооружения для истребителей и снарядов на общую сумму около 26,69 млрд новых тайваньских долларов (примерно 853,8 млн долларов США).

Военное ведомство Тайваня сообщило о подписании с США двух контрактов на поставки ракетного вооружения для истребителей и снарядов на общую сумму около 26,69 млрд новых тайваньских долларов (примерно 853,8 млн долларов США).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Первый из контрактов на 17,22 млрд новых тайваньских долларов (около 550,9 млн долларв США) был подписан 13 ноября и предусматривает поставки ракет класса "воздух - воздух" и "воздух - земля". Они должны быть переданы заказчику к 2032 году. Тип боевых самолетов, для которых поставляются эти ракеты, в опубликованных документах не указывается, сопровождением сделки занималось командование ВВС. В качестве места отгрузки оружия обозначен уезд Тайдун: там расположена авиабаза Чжихан 7-го истребительного крыла тайваньских ВВС - будущее место базирования заказанных Тайванем у США 66 истребителей F-16V Block 70.

Второй контракт о закупках "фугасных и других снарядов" был подписан 17 ноября. Его сумма составляет 9,47 млрд новых тайваньских долларов (около 302,95 млн долларов США). Как сообщила со ссылкой на собственные источники в вооруженных силах газета "Цзыю шибао", речь идет об осколочно-фугасных трассирующих, а также многоцелевых и учебных снарядах для автоматических пушек калибра 30 мм для тайваньских БМП CM-34.

Они являются одной из основных боевых машин сухопутных войск и полиции Тайваня. Боезапас для пушек каждой БМП составляет 420 снарядов. Как отметил источник газеты, закупка продиктована необходимостью увеличения арсеналов этих боеприпасов из-за их высокого расхода в случае крупномасштабного конфликта. Снаряды должны быть поставлены к 2029 году.