США поставят Тайваню беспилотники и барражирующие боеприпасы на более чем $360 млн

Соединенные Штаты планируют поставить Тайваню беспилотные летательные аппараты ALTIUS 600M-V и барражирующие боеприпасы Switchblade 300 в 2024-2025 годах.

Соединенные Штаты планируют поставить Тайваню беспилотные летательные аппараты ALTIUS 600M-V и барражирующие боеприпасы Switchblade 300 в 2024-2025 годах.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

Такие сроки были обозначены в письменном ответе Госдепартамента на соответствующий запрос агентства.

Президент Американо-тайваньского делового совета Руперт Хаммонд-Чемберс заявил агентству, что он не видит каких-либо препятствий или технических трудностей для этого и ожидает поставку в ближайшие 18 месяцев. "Нет никаких проблем с точки зрения производственной базы для поставки в указанные сроки", - указал он.

Накануне Госдепартамент сообщил о том, что США поставят Тайваню 291 беспилотник ALTIUS 600M-V и 720 барражирующих боеприпасов Switchblade 300. Стоимость контрактов составила 360,2 млн долларов. Тайвань также получит пусковые системы, наземные системы управления, транспорт для перевозки вооружений. В рамках договоренностей предусмотрено обучение личного состава, предоставление запчастей и техобслуживание.

США являются основным поставщиком вооружений для армии Тайваня. В настоящее время портфель невыполненных поставок американского оружия острову составляет около 19 млрд долларов. Пекин требует от Вашингтона прекратить оказывать военную помощь Тайваню, поскольку подобные действия наносят серьезный ущерб китайско-американским отношениям.