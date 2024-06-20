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США поставят Тайваню беспилотники и барражирующие боеприпасы на более чем $360 млн

США поставят Тайваню беспилотники и барражирующие боеприпасы на более чем $360 млн Соединенные Штаты планируют поставить Тайваню беспилотные летательные аппараты ALTIUS 600M-V и барражирующие боеприпасы Switchblade 300 в 2024-2025 годах.
Другие страны
20 июня 2024 г. 13:52
США поставят Тайваню беспилотники и барражирующие боеприпасы на более чем $360 млн

Соединенные Штаты планируют поставить Тайваню беспилотные летательные аппараты ALTIUS 600M-V и барражирующие боеприпасы Switchblade 300 в 2024-2025 годах.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

Такие сроки были обозначены в письменном ответе Госдепартамента на соответствующий запрос агентства.

Президент Американо-тайваньского делового совета Руперт Хаммонд-Чемберс заявил агентству, что он не видит каких-либо препятствий или технических трудностей для этого и ожидает поставку в ближайшие 18 месяцев. "Нет никаких проблем с точки зрения производственной базы для поставки в указанные сроки", - указал он.

Накануне Госдепартамент сообщил о том, что США поставят Тайваню 291 беспилотник ALTIUS 600M-V и 720 барражирующих боеприпасов Switchblade 300. Стоимость контрактов составила 360,2 млн долларов. Тайвань также получит пусковые системы, наземные системы управления, транспорт для перевозки вооружений. В рамках договоренностей предусмотрено обучение личного состава, предоставление запчастей и техобслуживание.

США являются основным поставщиком вооружений для армии Тайваня. В настоящее время портфель невыполненных поставок американского оружия острову составляет около 19 млрд долларов. Пекин требует от Вашингтона прекратить оказывать военную помощь Тайваню, поскольку подобные действия наносят серьезный ущерб китайско-американским отношениям.

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