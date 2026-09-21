США после возобновления блокады Ирана перехватили почти 110 торговых судов
Другие страны
- 21 сентября, 2026
- 02:39
ВМС США с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили 109 связанных с этой страной торговых судов, которые направлялись в иранские порты или выходили из них.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).
"По состоянию на 20 сентября американские войска перенаправили 109 коммерческих судов для обеспечения полного соблюдения правил", - говорится в сообщении.
Отметим, что США возобновили блокаду иранских портов в районе Ормузского пролива в полночь 15 июля по бакинскому времени. Ранее американская сторона вводила морскую блокаду в отношении Ирана в период с 13 апреля по 18 июня.
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