США после возобновления блокады Ирана перехватили почти 110 торговых судов

ВМС США с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили 109 связанных с этой страной торговых судов, которые направлялись в иранские порты или выходили из них.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 20 сентября американские войска перенаправили 109 коммерческих судов для обеспечения полного соблюдения правил", - говорится в сообщении.

Отметим, что США возобновили блокаду иранских портов в районе Ормузского пролива в полночь 15 июля по бакинскому времени. Ранее американская сторона вводила морскую блокаду в отношении Ирана в период с 13 апреля по 18 июня.