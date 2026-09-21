Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    США после возобновления блокады Ирана перехватили почти 110 торговых судов

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 02:39
    США после возобновления блокады Ирана перехватили почти 110 торговых судов

    ВМС США с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили 109 связанных с этой страной торговых судов, которые направлялись в иранские порты или выходили из них.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

    "По состоянию на 20 сентября американские войска перенаправили 109 коммерческих судов для обеспечения полного соблюдения правил", - говорится в сообщении.

    Отметим, что США возобновили блокаду иранских портов в районе Ормузского пролива в полночь 15 июля по бакинскому времени. Ранее американская сторона вводила морскую блокаду в отношении Ирана в период с 13 апреля по 18 июня.

    Морская блокада Центральное командование ВС США (CENTCOM) Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке Исламская Республика Иран
    ABŞ İranla əlaqəli 109 ticarət gəmisinin istiqamətini dəyişdirib

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