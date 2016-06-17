​США помогут Саудовской Аравии в проведении экономических реформ

Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты приветствуют намерение Саудовской Аравии провести экономические реформы и собираются поддержать королевство в этом начинании.

Как передает Report, об этом в четверг шла речь на встрече прибывшего в Вашингтон второго наследного принца Мухаммеда бен Сальмана с членами Национального экономического совета при Белом доме, сообщили представители администрации США.

Мухаммед бен Сальман также возглавляет Совет по экономическим вопросам и развитию Саудовской Аравии. С американской же стороны на встрече присутствовали, в частности, министр финансов Джейкоб Лью, министр торговли Пенни Прицкер, глава минэнерго Эрнест Монис, а также представитель США на торговых переговорах Майкл Фроман.

"Представители США приветствовали стремление Саудовской Аравии провести экономические реформы и подчеркнули, что Соединенные Штаты хотят быть ключевым партнером королевства при реализации данной "амбициозной программы", рассказали в Белом доме.

"Обе стороны отметили важность диверсификации экономики, расширения возможностей для трудоустройства в частном секторе, развития источников возобновляемой энергии и газовых месторождений, а также указали на ту выгодную роль, которую американские компании могут сыграть при проведении реформ", - говорится в сообщении пресс-службы.