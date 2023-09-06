США помогут МУС собрать улики против Путина для Гааги

Высокопоставленная делегация Конгресса США, возглавляемая представителем Республиканской партии Майклом Макколом, встретится в четверг с главным прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом и обсудит обвинения в военных преступлениях пр

Высокопоставленная делегация Конгресса США, возглавляемая представителем Республиканской партии Майклом Макколом, встретится в четверг с главным прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом и обсудит обвинения в военных преступлениях в отношении президента России Владимира Путина.

Как передает Report , об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы делегации.

Макколл заявил, что Вашингтон рассматривает возможность "помочь Гааге собрать больше улик и разведывательных данных, чтобы доказать обвинения против Путина".

Соединенные Штаты не являются членом МУС, также как Китай и Россия. В то же время ранее президент США Джо Байден попросил свою администрацию начать делиться доказательствами предполагаемых российских военных преступлений в Украине с МУС.

На вопрос, достаточно ли доказательств для обвинения России в геноциде, члены делегации сравнили ситуацию с нацистской оккупацией Европы во время Второй мировой войны.

"Когда вы пытаетесь стереть культуру, народ и религию, это и есть определение геноцида", - сказал Маккол.