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США получат Meadowlands для глушения российских и китайских спутников

США получат Meadowlands для глушения российских и китайских спутников Космические силы (КС) США получат оружие для глушения российских и китайских спутников в 2025 году.
Другие страны
25 октября 2024 г. 20:56
США получат Meadowlands для глушения российских и китайских спутников

Космические силы (КС) США получат оружие для глушения российских и китайских спутников в 2025 году.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на КС.

Систему под названием Meadowlands разработала компания L3Harris. Новый комплекс представляет собой облегченную версию генератора помех Counter Communications System, который эксплуатируют с 2020 года. Отмечается, что Meadowlands может получить обновленное программное обеспечение, которое позволит глушить большее количество частот.

В командовании космических систем КС США сообщили, что в сентябре система Meadowlands завершила все испытания на системном уровне. В первом квартале 2025-го военные определят, когда первые пять комплексов будут считаться боеготовыми.

Первые системы передадут подразделению радиоэлектронной борьбы Space Delta 3, а всего американские военные хотят получить 32 комплекса Meadowlands. Изначально первые изделия планировали передать КС США в октябре 2022 года, но возникли неназванные технические проблемы.

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