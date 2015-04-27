США: полиция Балтимора арестовала 34 протестующих

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Шесть полицейских пострадали и 34 демонстрантов были арестованы в ходе протестов в американском Балтиморе из-за смерти чернокожего задержанного, сообщили в полиции.

Протестующие забирались на припаркованные автомобили и били стекла. В акции принимали участие около 1200 человек, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

По сведениям полиции, 12 апреля 25-летний Фредди Грей, идя по улице и встретившись взглядом с полицейским патрулем, внезапно бросился прочь. После того как его задержали и поместили в полицейский фургон, он начал вести себя буйно и его заковали в наручники по рукам и ногам.

Он скончался через неделю от серьезных травм шеи и головы. Как именно он их получил, пока неизвестно.