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США пока не планируют передавать Украине свои F-16

США пока не планируют передавать Украине свои F-16 Соединенные штаты Америки не планируют в ближайшее время передавать Украине собственные истребители F-16.
Другие страны
24 августа 2024 г. 10:18
США пока не планируют передавать Украине свои F-16

Соединенные штаты Америки не планируют в ближайшее время передавать Украине собственные истребители F-16.

Как сообщает Report, об этом в интервью газете Helsingin Sanomat заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

"Я не знаю ни о чем подобном. Но идея не исключена", - сказал Кендалл.

По его словам, ближайшие потребности Украины будут удовлетворены за счет нынешней помощи от таких стран НАТО, как Дания и Нидерланды.

"США помогают обучать пилотов вместе с нашими партнерами, и в следующем году будет достигнут значительный прогресс в обучении", - заявил Кендалл.

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