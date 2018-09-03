США подтвердили уничтожение в Афганистане одного из главарей ИГ

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Силы США в Афганистане подтвердили информацию о ликвидации лидера ИГИЛ* в Афганистане, сообщает CNN. Абу Саид Оракзай был ликвидирован в результате авиаудара по провинции Нангархар 25 августа. — Это лишь часть работы коалиции в направлении решения проблемы безопасности в Афганистане, но это жизненно важная часть, — цитирует телеканал заявление командующего силами США и НАТО в Афганистане генерала Скотта Миллера, передает Report.