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    США подтвердили уничтожение в Афганистане одного из главарей ИГ

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Силы США в Афганистане подтвердили информацию о ликвидации лидера ИГИЛ* в Афганистане, сообщает CNN. Абу Саид Оракзай был ликвидирован в результате авиаудара по провинции Нангархар 25 августа. — Это лишь часть работы коалиции в направлении решения проблемы безопасности в Афганистане, но это жизненно важная часть, — цитирует телеканал заявление командующего силами США и НАТО в Афганистане генерала Скотта Миллера, передает Report. 

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