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США подтвердили удар по командным пунктам хуситов в Йемене

США подтвердили удар по командным пунктам хуситов в Йемене Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило нанесение авиаудара по командно-диспетчерским пунктам и ракетным складам йеменских хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах" в столице Йемена Сане.
Другие страны
22 декабря 2024 г. 03:05
США подтвердили удар по командным пунктам хуситов в Йемене

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило нанесение авиаудара по командно-диспетчерским пунктам и ракетным складам йеменских хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах" в столице Йемена Сане.

Как передает Report, об этом командование сообщило на своей странице в соцсети Х.

"Силы Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) нанесли точечные авиаудары по ракетным складам и командно-диспетчерскому пункту, который управлялся поддерживаемыми Ираном хуситами на их подконтрольный территории в Сане", - говорится в сообщении.

В заявлении утверждается, что здание является главным центром координации нападений хуситов на корабли ВМС США и торговые суда в Красном море.

Силы центрального командования также сбили несколько беспилотных летательных аппаратов БПЛА и противокорабельную крылатую ракету над Красным морем.

Ранее принадлежащие хуситам телеканал Al Masirah и агентство Saba сообщали, что военные объекты "Ансар Аллах" в Сане подверглись массированному обстрелу.

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