США подтвердили размещение Китаем ЗРК на острове в Южно-Китайском море

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Представитель оборонного ведомства США подтвердил факт развертывания зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) на спорном острове Вуди в Южно-Китайском море, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее о факте размещения ЗРК сообщил телеканал Fox News. Согласно снимкам со спутника, попавшим в распоряжение телеканала, две батареи с 8 зенитными пусковыми установками, а также радиолокационная система были размещены на прошлой неделе на острове Вуди, который является одним из Парасельских островов в Южно-Китайском море. Подлинность снимков была подтверждена одним из американских чиновников. По его словам, речь идет о ЗРК дальнего действия HQ-9.

У Китая и соседних стран — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что такие страны, как Филиппины и Вьетнам, сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.