​США подтвердили пропажу беспилотника в Сирии

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Американские власти признали, что с беспилотником Predator в Сирии утеряна связь.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, однако, пока остается неясным, был ли он сбит.

Официально Пентагон пока не заявил о случившемся, так как что военные рока пытаются установить почему над аппаратом был потерян контроль. Тем временем сирийские военные нашли остатки сбитого дрона.

Ранее сирийское правительство заявило, что в северной Латакии был сбит американский беспилотник.