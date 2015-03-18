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    ​США подтвердили пропажу беспилотника в Сирии

    Сирийские военные нашли остатки сбитого дрона

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Американские власти признали, что с беспилотником Predator в Сирии утеряна связь.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, однако, пока остается неясным, был ли он сбит.

    Официально Пентагон пока не заявил о случившемся, так как что военные рока пытаются установить почему над аппаратом был потерян контроль. Тем временем сирийские военные нашли остатки сбитого дрона.

    Ранее сирийское правительство заявило, что в северной Латакии был сбит американский беспилотник.

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