США подписали контракт с Lockheed Martin на $26 млн для поддержки Украины

Военно-воздушные силы США подписали с корпорацией Lockheed Martin контракт на сумму $25,998 млн в рамках программы иностранных военных продаж (FMS) для поддержки Украины в создании и эксплуатации истребителей F-16.

Как передает Report, об этом говорится в информации Пентагона.

Соглашение предусматривает разработку специализированных технических заказов, адаптированных под украинский парк истребителей Fighting Falcon.

Работы по контракту будут проводиться в Форт-Уэрте, штат Техас, и их завершение планируется к 30 мая 2029 года. Управление проектом осуществляет Отдел контрактов F-16 FMS Центра управления жизненным циклом ВВС США на авиабазе Хилл, штат Юта.

Контракт отражает долгосрочную поддержку Украины со стороны США и их союзников. Программа включает обучение пилотов и технического персонала, поставку запасных частей и обеспечение оперативной совместимости с НАТО.

Финансирование проекта осуществляется Федеральной миграционной службой (FMS) в рамках инициативы Building Partner Capacity Ukraine Security Assistance Initiative.

В заявлении Пентагона подчеркивается, что этот контракт является частью более широких усилий США и их союзников по наращиванию партнерского потенциала в Украине и соответствует обязательствам по предоставлению Киеву передовых возможностей для защиты своего воздушного пространства.