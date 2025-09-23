Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 15:13
    США подписали контракт с Lockheed Martin на $26 млн для поддержки Украины

    Военно-воздушные силы США подписали с корпорацией Lockheed Martin контракт на сумму $25,998 млн в рамках программы иностранных военных продаж (FMS) для поддержки Украины в создании и эксплуатации истребителей F-16.

    Как передает Report, об этом говорится в информации Пентагона.

    Соглашение предусматривает разработку специализированных технических заказов, адаптированных под украинский парк истребителей Fighting Falcon.

    Работы по контракту будут проводиться в Форт-Уэрте, штат Техас, и их завершение планируется к 30 мая 2029 года. Управление проектом осуществляет Отдел контрактов F-16 FMS Центра управления жизненным циклом ВВС США на авиабазе Хилл, штат Юта.

    Контракт отражает долгосрочную поддержку Украины со стороны США и их союзников. Программа включает обучение пилотов и технического персонала, поставку запасных частей и обеспечение оперативной совместимости с НАТО.

    Финансирование проекта осуществляется Федеральной миграционной службой (FMS) в рамках инициативы Building Partner Capacity Ukraine Security Assistance Initiative.

    В заявлении Пентагона подчеркивается, что этот контракт является частью более широких усилий США и их союзников по наращиванию партнерского потенциала в Украине и соответствует обязательствам по предоставлению Киеву передовых возможностей для защиты своего воздушного пространства.

    ABŞ Ukraynaya dəstək üçün 26 milyon dollarlıq müqavilə imzalayıb
    US inks nearly $26M contract with Lockheed Martin to support Ukraine

