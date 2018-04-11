США подняли в воздух самолет "судного дня"

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ США подняли в воздух E-4B Nightwatch, известный как самолет "судного дня".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных, опубликованных мониторинговым ресурсом CivMilAir.

На карте видно, что воздушное судно находится над штатом Индиана.

E-4B прозвали самолетами "судного дня", поскольку они предназначены для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

Самолеты способны находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки. Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва.