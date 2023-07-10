США поддерживают вступление Турции в ЕС

США поддерживают заявку Турции на вступление в Европейский союз (ЕС), но отделяют этот вопрос от процесса присоединения Швеции к Организации Североатлантического договора (НАТО).

США поддерживают заявку Турции на вступление в Европейский союз (ЕС), но отделяют этот вопрос от процесса присоединения Швеции к НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили журналистам в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома, комментируя высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Соединенные Штаты всегда поддерживали стремление Турции обрести членство в ЕС и продолжают делать это. Заявка Турции на получение членства и процесс [ее рассмотрения] - это дело между ЕС и Турцией. В центре нашего внимания находится Швеция, которая готова присоединиться к НАТО", - сказал официальный представитель СНБ.

Эрдоган призвал перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО открыть Турции "путь в Европейский союз". "И мы откроем путь Швеции в НАТО, как ранее сделали это для Финляндии", - отметил турецкий лидер.