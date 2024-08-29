США планируют сотрудничать с островными государствами Тихого океана в борьбе с наркотрафиком

США будут сотрудничать с островными государствами Тихого океана, чтобы сократить наркотрафик в регионе.

США будут сотрудничать с островными государствами Тихого океана, чтобы сократить наркотрафик в регионе.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбэлл.

"Соединенные Штаты полны решимости оказать помощь в борьбе с наркотрафиком и на следующей неделе сделают заявление о мерах по обеспечению соблюдения законов в отношении наркотиков в Тихоокеанском регионе", - сказал он.

По его словам, Вашингтон обеспокоен тем, что некоторые группы, сформировавшиеся в Китае и Юго-Восточной Азии, "начинают использовать Тихий океан для транспортировки грузов в Латинскую Америку и Соединенные Штаты".