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США планируют сотрудничать с островными государствами Тихого океана в борьбе с наркотрафиком

США планируют сотрудничать с островными государствами Тихого океана в борьбе с наркотрафиком США будут сотрудничать с островными государствами Тихого океана, чтобы сократить наркотрафик в регионе.
Другие страны
29 августа 2024 г. 12:09
США планируют сотрудничать с островными государствами Тихого океана в борьбе с наркотрафиком

США будут сотрудничать с островными государствами Тихого океана, чтобы сократить наркотрафик в регионе.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбэлл.

"Соединенные Штаты полны решимости оказать помощь в борьбе с наркотрафиком и на следующей неделе сделают заявление о мерах по обеспечению соблюдения законов в отношении наркотиков в Тихоокеанском регионе", - сказал он.

По его словам, Вашингтон обеспокоен тем, что некоторые группы, сформировавшиеся в Китае и Юго-Восточной Азии, "начинают использовать Тихий океан для транспортировки грузов в Латинскую Америку и Соединенные Штаты".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Sakit okeanda narkotik vasitələrin ticarətini azaltmağa çalışır

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