США планируют потратить $60 млрд на ядерную триаду

США планируют потратить около 60 млрд долларов на развитие и поддержку всех компонентов ядерной триады страны в 2026 финансовом году.

США планируют потратить около 60 млрд долларов на развитие и поддержку всех компонентов ядерной триады страны в 2026 финансовом году.

Как передает Report, об этом сообщили в Пентагоне.

"Ядерная сфера находится в стадии модернизации. Поэтому бюджет на 2026 финансовый год запрашивает около 60 млрд на ядерную сферу для поддержки и модернизации всех трех направлений нашей триады", - сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.

Отметим, что понятие ядерной триады сложилось к концу 1950-х годов, когда на вооружении двух сверхдержав - СССР и США - оказались все три ее компонента (сухопутный, воздушный и морской). Первый компонент - мобильные или стационарные (шахтные) пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет (МБР), второй - стратегические бомбардировщики, способные нести ядерные бомбы или крылатые ракеты с ядерной боеголовкой, третий - подводные лодки с БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок).