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США планируют поставить Украине более дальнобойные модификации ракет ATACMS

США планируют поставить Украине более дальнобойные модификации ракет ATACMS Власти США работают над тем, чтобы предоставить Украине современные модификации баллистических ракет ATACMS с более дальним радиусом действия, чем у предыдущих подобных ракет, отправленных Киеву.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 17:13
США планируют поставить Украине более дальнобойные модификации ракет ATACMS

Власти США работают над тем, чтобы предоставить Украине современные модификации баллистических ракет ATACMS с более дальним радиусом действия, чем у предыдущих подобных ракет, отправленных Киеву.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает NBC News.

"После месяцев получения запросов от украинских чиновников, администрация президента США Джо Байдена работает над поставкой Украине новых мощных баллистических ракет. (...) Сейчас США склоняются к тому, чтобы отправить в Украину новый вариант ракет ATACMS с большей дальностью", - отмечает телеканал со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По их словам, в случае, если Конгресс одобрит допфинансирование Украины, США могут включить новые ATACMS в один из первых пакетов военной помощи этого года. Вместе с тем Вашингтон готов направить Киеву боеприпасы и артиллерию.

Чиновники не исключили вариант, что Вашингтон может попросить союзников предоставить Украине свои ракеты, а также пополнить американские запасы ATACMS.

Представители Пентагона в свою очередь сообщили, что у США есть ограниченный запас ATACMS и что ракеты вряд ли отправят в Украину без возможности пополнить их арсеналы.

Отметим, что на днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе переговоров с Госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал Вашингтон предоставить Киеву новое вооружение, включая ракеты ATACMS с дальностью более 300 километров.

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