О нас

США планируют поставить Израилю высокоточные бомбы на $320 млн

США планируют поставить Израилю высокоточные бомбы на $320 млн Администрация президента США Джо Байдена планирует передать Израилю партию высокоточных бомб на сумму в $320 млн.
Другие страны
7 ноября 2023 г. 00:43
США планируют поставить Израилю высокоточные бомбы на $320 млн

Администрация президента США Джо Байдена планирует передать Израилю партию высокоточных бомб на сумму в $320 млн.

Как передает Report со ссылкой на газету The Wall Street Journal, американская администрация направила уведомление в Конгресс США о том, что собирается передать Израилю подобные вооружения. Речь идет о планирующих бомбах семейства Spice, разработанных израильской компанией Rafael. В соответствии с договоренностью, дочернее подразделение этого концерна Rafael USA передаст вооружения своей головной компании, которая в свою очередь поставит их израильским военным.

Бомбы семейства Spice могут поражать цели на расстоянии до 125 км, вес боевой части в зависимости от модификации может доходить до 907 кг. Бомбы обладают системой автономной корректировки курса с помощью GPS. В концерне заверяют, что эти вооружения могут поражать цели с точностью до 3 м.

На прошлой неделе члены Палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали предложенный республиканцами законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Атакованы четыре военных объекта США в Ираке и Сирии
Атакованы четыре военных объекта США в Ираке и Сирии
6 ноября 2023 г. 23:55
Хуситы заявили о нанесении удара беспилотниками по чувствительным объектам в Израиле
Хуситы заявили о нанесении удара беспилотниками по "чувствительным объектам" в Израиле
6 ноября 2023 г. 23:29
Стала известна тема переговоров США и Китая
Стала известна тема переговоров США и Китая
6 ноября 2023 г. 23:13
Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник главнокомандующего ВС Украины
Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник главнокомандующего ВС Украины
6 ноября 2023 г. 23:01
Завод Boeing в США заблокировали из-за ситуации в Газе
Завод Boeing в США заблокировали из-за ситуации в Газе
6 ноября 2023 г. 22:45
Гутерриш: С начала эскалации ближневосточного конфликта убиты рекордное число журналистов
Гутерриш: С начала эскалации ближневосточного конфликта убиты рекордное число журналистов
6 ноября 2023 г. 22:26
Байден и Нетаньяху обсудили развитие событий в Газе
Байден и Нетаньяху обсудили развитие событий в Газе
6 ноября 2023 г. 22:15
Армия Израиля наносит новые удары по объектам Хезболлах в Ливане
Армия Израиля наносит новые удары по объектам "Хезболлах" в Ливане
6 ноября 2023 г. 22:08
Генсек ООН: Ни одна сторона ближневосточного конфликта не находится выше международного гуманитарного права
Генсек ООН: Ни одна сторона ближневосточного конфликта не находится выше международного гуманитарного права
6 ноября 2023 г. 21:57
Армия Израиля заявила об уничтожении ракетных установок ХАМАС в одной из мечетей в Газе
Армия Израиля заявила об уничтожении ракетных установок ХАМАС в одной из мечетей в Газе
6 ноября 2023 г. 21:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi