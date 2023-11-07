США планируют поставить Израилю высокоточные бомбы на $320 млн

Администрация президента США Джо Байдена планирует передать Израилю партию высокоточных бомб на сумму в $320 млн.

Администрация президента США Джо Байдена планирует передать Израилю партию высокоточных бомб на сумму в $320 млн.

Как передает Report со ссылкой на газету The Wall Street Journal, американская администрация направила уведомление в Конгресс США о том, что собирается передать Израилю подобные вооружения. Речь идет о планирующих бомбах семейства Spice, разработанных израильской компанией Rafael. В соответствии с договоренностью, дочернее подразделение этого концерна Rafael USA передаст вооружения своей головной компании, которая в свою очередь поставит их израильским военным.

Бомбы семейства Spice могут поражать цели на расстоянии до 125 км, вес боевой части в зависимости от модификации может доходить до 907 кг. Бомбы обладают системой автономной корректировки курса с помощью GPS. В концерне заверяют, что эти вооружения могут поражать цели с точностью до 3 м.

На прошлой неделе члены Палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали предложенный республиканцами законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю.