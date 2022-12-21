США передают Украине новый пакет военной помощи на $1,85 млрд с системой Patriot

Соединенные Штаты приняли решение выделить Украине новый пакет военной помощи в объеме $1,85 млрд, в который впервые войдут, в том числе комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Соединенные Штаты приняли решение выделить Украине новый пакет военной помощи в объеме $1,85 млрд, в который впервые войдут, в том числе комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

В документе уточняется, что 1 млрд будет выделен по линии Госдепартамента, $850 млн - по линии Пентагона.

"Сегодняшняя помощь впервые включает систему ПВО Patriot", - отмечается в заявлении. Новая военная помощь США Украине также включает 50 тыс. ракет для "Града", 45 тыс. снарядов к орудиям 152 мм, 20 тыс. снарядов к орудиям 122 мм. Кроме того, будут переданы боеприпасы к HIMARS, 37 броневиков Cougar, мины, средства спутниковой связи.

Практически одновременно с ним пресс-служба Белого дома опубликовала текст распоряжения президента США Джо Байдена о выделении Киеву до $1 млрд по линии внешнеполитического ведомства, о котором упомянул Блинкен.