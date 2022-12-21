О нас

США передают Украине новый пакет военной помощи на $1,85 млрд с системой Patriot

США передают Украине новый пакет военной помощи на $1,85 млрд с системой Patriot Соединенные Штаты приняли решение выделить Украине новый пакет военной помощи в объеме $1,85 млрд, в который впервые войдут, в том числе комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.
Другие страны
21 декабря 2022 г. 21:15
США передают Украине новый пакет военной помощи на $1,85 млрд с системой Patriot

Соединенные Штаты приняли решение выделить Украине новый пакет военной помощи в объеме $1,85 млрд, в который впервые войдут, в том числе комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

В документе уточняется, что 1 млрд будет выделен по линии Госдепартамента, $850 млн - по линии Пентагона.

"Сегодняшняя помощь впервые включает систему ПВО Patriot", - отмечается в заявлении. Новая военная помощь США Украине также включает 50 тыс. ракет для "Града", 45 тыс. снарядов к орудиям 152 мм, 20 тыс. снарядов к орудиям 122 мм. Кроме того, будут переданы боеприпасы к HIMARS, 37 броневиков Cougar, мины, средства спутниковой связи.

Практически одновременно с ним пресс-служба Белого дома опубликовала текст распоряжения президента США Джо Байдена о выделении Киеву до $1 млрд по линии внешнеполитического ведомства, о котором упомянул Блинкен.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya ilk dəfə “Patriot” zenit-raket kompleksləri verəcək

Экслюзивные новости

Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
20 декабря 2022 г. 12:00
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
19 декабря 2022 г. 18:39
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16
Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi