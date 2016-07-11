США передали Сербии граждан Таджикистана и Йемена, содержавшихся в Гуантанамо

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты передали властям Сербии гражданина Йемена Мансура Ахмада Саада аль-Даифи и гражданина Таджикистана Мухаммади Давлатова, содержавшихся в спецтюрьме на военной базе Гуантанамо на Кубе по обвинению в терроризме.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри.

"США благодарны правительству Сербии за этот гуманный жест и готовность поддержать усилия, прилагаемые для того, чтобы закрыть тюрьму в Гуантанамо", - говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении.

По данным ведомства, теперь количество заключенных на этом объекте сократилось до 76.

Сербия впервые приняла заключенных из Гуантанамо, "присоединившись к 30 другим странам, которые, с 2009 года помогают США", заключил Керри.