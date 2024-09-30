США перебросят истребители и тысячи военнослужащих на Ближний Восток

США направят дополнительные войска на Ближний Восток для обеспечения безопасности и защиты Израиля в случае необходимости.

США направят дополнительные войска на Ближний Восток для обеспечения безопасности и защиты Израиля в случае необходимости.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны США Сабрину Сингх.

"США направляют на Ближний Восток дополнительные несколько тысяч военнослужащих для укрепления безопасности и подготовки к обороне Израиля при необходимости", - пишет агентство.

По словам Сингх, усиление присутствия означает переброску нескольких эскадрилий истребителей. В частности, США направят на Ближний Восток самолеты F-15E, F-16, A-10 и F-22, а также дополнительный персонал для их обслуживания.

"Изначально предполагалось, что эти самолеты будут направлены на ротацию и заменят уже находящиеся в регионе эскадрильи. Вместо этого, как уже находящиеся там, так и новые эскадрильи останутся на Ближнем Востоке, чтобы удвоить авиационную мощь", - отмечает AP.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что в Вашингтоне опасаются, что Иран готовит удар по Израилю в ответ на убийство лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы.