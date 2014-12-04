США: переброска военных в Афганистан через воздушное пространство РФ продолжается

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Нынешний кризис в отношениях Вашингтона и Москвы не привел к остановке переброски военнослужащих и грузов США в Афганистан и из него через воздушное пространство России. Это подтвердил на встрече с журналистами, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, глава Транспортного командования (ТРАНСКОМ) вооруженных сил США генерал ВВС Пол Селва.

Он затруднился привести последние данные о числе американских военнослужащих и объеме грузов, проследовавших в Афганистан или из него через воздушное пространство России. По состоянию на октябрь минувшего года первый показатель превышал 75 тысяч человек, а второй составлял 74,6 тысяч контейнеров.

"Текущих цифр, касающихся перевозки пассажиров и грузов через воздушное пространство России, у меня нет", - заявил военачальник. "Но мы все еще используем все имеющиеся у нас возможности по транзиту через воздушные пространства (других государств), чтобы ввозить в Афганистан (людей, технику и припасы) и вывозить (их) оттуда", - сообщил он.

На просьбу уточнить, означает ли это, что в таких целях по-прежнему используется и воздушное пространство России, генерал ответил: "Да, насколько мне известно".

Соглашение о транзите вооружения, военной техники, военного имущества и персонала вооруженных сил США в Афганистан через территорию России было подписано в июле 2009 года в Москве. Оно наделило военно-транспортную авиацию США правом совершать 4,5 тысяч рейсов в год через воздушное пространство России в Афганистан. Вместе с тем, договоренность не налагает подобных ограничений на коммерческие рейсы с целью перевозки американских военных грузов и военнослужащих через территорию России в Афганистан.

Как признавал в прошлом Белый дом, соглашение позволяет правительству США экономить средства, измеряемые сотнями миллионов долларов - расходы на топливо, обслуживание и другие транспортные издержки.

По его словам, США "продолжают использовать отношения с Пакистаном, чтобы вывозить (оборудование из Афганистана) южным путем", а также "через Кавказ, поскольку эти маршруты в основном короче и дешевле".

"Мы сохраняем доступными все возможности двигаться через российские сегменты" "Северной распределительной сети", просто они, "на данном этапе, в операционном плане не являются для нас самыми полезными, и потому мы их не используем", подытожил генерал, отмечает Report.