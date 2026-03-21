    США перебросили в Нигерию военных и разведывательные дроны

    • 21 марта, 2026
    • 22:07
    США перебросили в Нигерию военных и разведывательные дроны

    Соединенные Штаты направили в Нигерию беспилотные летательные аппараты и порядка 200 военнослужащих с целью усиления разведывательного потенциала и обучения нигерийских вооруженных сил для проведения контртеррористических операций в северо-восточных районах страны.

    Как передает Report, об этом сообщает местное издание Daily Nigerian со ссылкой на представителей силовых структур.

    Отмечается, что решение было принято в ответ на обращение властей Нигерии.

    В числе переброшенных в африканскую страну беспилотников - разведывательные аппараты MQ-9 Reaper. Их развертывание направлено на противодействие экстремистским формированиям, которые усилили свою активность в зоне озера Чад. Как утверждают источники издания, американский военный персонал не будет задействован непосредственно в боевых операциях - его задачи ограничены ведением разведки и наблюдением. Вооруженные силы Нигерии остро нуждаются в подобной помощи.

    Отметим, что 16 февраля первая партия из почти 100 американских военных прибыла в Нигерию для содействия в борьбе с террористическими угрозами. Специалисты из США были переброшены военно-транспортной авиацией в Майдугури - столицу штата Борно, расположенную на северо-востоке страны.

    Аналитики подчеркивают, что Вашингтон намерен организовать на северо-востоке Нигерии опорный пункт для своих разведывательных беспилотников. Это позволит отслеживать ситуацию в сахельском регионе после утраты аналогичной базы в соседнем Нигере.

