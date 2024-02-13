США ожидают, что в марте нарастят добычу сланцевой нефти на 20 тыс. баррелей в сутки

Добыча сланцевой нефти в США в марте 2024 года по отношению к февралю увеличится на 20 тыс. баррелей - с 9,696 млн баррелей в сутки (б/с) до 9,716 млн б/с.

Добыча сланцевой нефти в США в марте 2024 года по отношению к февралю увеличится на 20 тыс. баррелей - с 9,696 млн баррелей в сутки (б/с) до 9,716 млн б/с.

Как передает Report , об этом говорится в отчете Управления энергетической информации Минэнерго США.

Фактическая добыча сланцевой нефти в феврале оказалась немного выше значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, и составила 9,696 млн б/с против оценки в 9,68 млн б/с.

Увеличение объемов извлечения ожидается в четырех из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, указывается в отчете. Наибольший рост прогнозируется в Пермском бассейне, где среднесуточное производство сланцевой нефти в марте должно вырасти на 14 тыс. б/с, до 6,085 млн б/с. Кроме того, рост добычи на 1 тыс. баррелей ожидается в Найобрарской формации - до 712 тыс. б/с. В формации Игл-Форд показатель увеличится на 5 тыс. б/с, до 1,145 млн б/с, в Баккеновской формации - на 3 тыс. б/с, до 1,206 млн б/с.

При этом в двух районах ожидается снижение добычи сланцевой нефти. Так, в формации Анадарко добыча уменьшится по сравнению с февральскими показателями на 1 тыс. б/с, до 383 тыс. б/с, в формации Аппалачи - на 2 тыс. б/с, до 152 тыс. б/с.

В формации Хейнсвилл, как ожидает Минэнерго США, показатель останется на прежнем уровне - 33 тыс. б/с.