США отправят в Европу дополнительно 12 штурмовиков

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы США разместят в Европе дополнительно 12 штурмовиков A-10 Thunderbolt II в качестве продолжения поддержки пакета мер безопасности в рамках операции НАТО, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Вместе со штурмовиками на континент прибудут около 300 военнослужащих, также будет доставлено дополнительное оборудование.

Ранее командующий ВВС США в Европе генерал Фрэнк Горенц заявил, что Россия сумела преодолеть отставание в технических возможностях. Он подчеркнул, что в этих условиях американским военно-воздушным силам придется расширить подготовку.