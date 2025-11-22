США отправят на учения во Флориду более 500 китайских БПЛА

Более 500 конфискованных беспилотников китайского производства отправят на крупнейшие в своем роде антидроновые учения во Флориде, где американские военные будут учиться стрелять по ним из дробовиков.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Более 500 китайских беспилотников, конфискованных властями штата Флорида в соответствии со спорным указом, были отправлены на мусоросжигательный завод. Но благодаря разносторонней военной инициативе их удалось спасти от огня... Небольшие дроны будут переданы командованию специальных операций США (SOCOM) во Флориде... В следующем месяце они будут использоваться для стрельбы из дробовиков в трехдневных соревнованиях", - пишет агентство.

Отмечается, что подобные соревнования будут проводиться в рамках развития возможностей США по борьбе с беспилотниками.

"Это будет крупнейшее мероприятие по борьбе с беспилотниками, когда-либо проводившееся в США", - заявил агентству резервист морской пехоты Нейт Экелбаргер, основавший некоммерческую организацию "Национальная ассоциация беспилотников США" (USNDA), которая участвует в организации мероприятия. По его словам, если дробовики окажутся эффективным средством защиты, то новым беспилотным подразделениям ВС США необходимо будет регулярно тренироваться с их применением.