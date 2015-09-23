​США отправили одного из заключенных Гуантанамо в Саудовскую Аравию

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты отправили Абдулу Шалаби из спецтюрьмы на базе ВМС в Гуантанамо (восток Кубы) в Саудовскую Аравию.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном сообщении оборонного ведомства.

"Министерство обороны (США) объявило сегодня о репатриации Абдулы Шалаби из тюрьмы в Гуантанамо властям Саудовской Аравии", - говорится в заявлении.

Пентагон подчеркнул, что личное дело Шалаби было рассмотрено спецкомиссией и одобрено единогласно. "Согласно закону, министр обороны Эштон Картер проинформировал Конгресс о его передаче, что отвечает всем установленным стандартам", - пояснили в ведомстве. Шалаби, которому сейчас 39 лет, содержался в спецтюрьме на протяжении 13 лет. На территории королевства его поместят под стражу, а суд страны изучит доказательства его причастности к террористической деятельности.