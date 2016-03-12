Вашингтон отправил на борьбу с ИГИЛ самолеты времен войны во Вьетнаме

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Несколько самолетов практически 50-летней давности были вновь приняты на вооружение американских ВВС для борьбы с террористами ИГИЛ.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, OV-10 Bronco эпохи войны во Вьетнаме стали частью эксперимента по использованию легких турбовинтовых самолетов при проведении операций против экстремистов.

Во время их проведения эксперимента самолеты сделали 120 боевых вылетов против целей ИГИЛ, сообщил капитан Брайант Дэвис, пресс-секретарь Центрального командования США.

Эксперимент направлен определить, являются ли более медленные самолеты, как Bronco, более эффектимы при поддержке наземных войск, чем более технологически продвинутые и дорогие аналоги — истребители F-15 Eagle и F-35 Joint Strike.

Крис Хармер, старший морской аналитик Института военных наук, назвал OV-10 "великим самолетом" и гораздо более выгодной альтернативой, чем F-15 или F-35, последний из которых стоит более $ 150 млн, отмечает CNN. "Использовать истребители F-35 для контрпартизанской поддержки - это все равно, что покупать совершенно новый Rolls Royce, чтобы вывозить мусор на свалку", — отметил Хармер.